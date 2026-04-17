「さいこう……」庄司智春、スーツ姿のイケメンショットに反響「かっこいい！！」「決まってる」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月16日、自身のInstagramを更新。新鮮なスーツ姿のイケメンショットを公開しました。
【写真】庄司智春のスーツ姿
コメントでは「新たなスタート応援してます」「ミキティも庄司さんもたくさんテレビで見られるの嬉しい」「とーたんかっこいい！！！」「楽しみが一つ増えます」「さいこう……」「まじめか」「決まってる」「いいね」と、応援や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】庄司智春のスーツ姿
「楽しみが一つ増えます」庄司さんは「TBS ひるおび午前の部 隔週木曜日 出させて頂く事になりました。よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いジャケット姿で、カメラに向かって柔らかくほほ笑んでいます。普段の印象とは異なる、端正なスーツスタイルです。
「長女次女と3人デート」普段は家族ショットを多数披露している庄司さん。6日には「原宿 長女次女と3人デート」と、娘たちとのスリーショットを公開していました。父親として活躍している姿も格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)