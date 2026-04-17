１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安で推移している。 １６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１７銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された４月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数や前週分の米新規失業保険申請件数で米経済の底堅さが示