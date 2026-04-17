１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安で推移している。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１７銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された４月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数や前週分の米新規失業保険申請件数で米経済の底堅さが示されたことから一時１５９円３１銭まで上伸した。



ただ、トランプ米大統領が１６日にイランとの戦闘終結に向けた２回目の交渉を週末に開く可能性に言及したことで、この日の東京市場では朝方に「有事のドル買い」の巻き戻しで１５９円０２銭まで軟化する場面があった。とはいえ、米原油先物相場が高止まりしていることや、日銀の早期利上げ観測が後退していることから下値は限定的。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）にかけては実需筋とみられるドル買い・円売りがみられ、ドル円相場は午前９時５０分ごろに１５９円３０銭台をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８７円６７銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS