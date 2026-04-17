記事ポイントBLT STEAK ROPPONGIが5月限定の「バーガーマンス2026」を開催します。アップルコブラーバーガーなど個性豊かな新作4種を楽しめます。六本木のランチやディナーで本場アメリカ発のバーガーイベントを体験できます。BLT STEAK ROPPONGIが、5月限定のバーガーイベント「バーガーマンス2026」を開催します。バーガーマンス2026が、アメリカ各地の食文化を再構築した4種のスペシャルバーガーを展開します。 BLT STEAK