甘じょっぱさ際立つ限定競演！ BLT STEAK ROPPONGI「バーガーマンス2026」

記事ポイント BLT STEAK ROPPONGIが5月限定の「バーガーマンス2026」を開催します。アップルコブラーバーガーなど個性豊かな新作4種を楽しめます。六本木のランチやディナーで本場アメリカ発のバーガーイベントを体験できます。 BLT STEAK ROPPONGIが5月限定の「バーガーマンス2026」を開催します。アップルコブラーバーガーなど個性豊かな新作4種を楽しめます。六本木のランチやディナーで本場アメリカ発のバーガーイベントを体験できます。

BLT STEAK ROPPONGIが、5月限定のバーガーイベント「バーガーマンス2026」を開催します。

バーガーマンス2026が、アメリカ各地の食文化を再構築した4種のスペシャルバーガーを展開します。

BLT STEAK ROPPONGI「バーガーマンス2026」

開催期間：2026年5月1日から5月31日までのランチタイム提供場所：BLT STEAK ROPPONGI内容：スペシャルバーガー4種価格：各2,600円（税込）ランチ特典：コーヒー付きディナー提供：バーカウンターで提供詳細URL：https://bltsteak.co.jp/news/burgermonth2026/

バーガーマンス2026が、全米で親しまれるナショナル・バーガーマンスの熱気を六本木で楽しめるイベントとして登場します。

BLT STEAK ROPPONGIが、プライムグレードビーフ100％のパティをブロイラーで焼き上げる本格バーガーで特別なランチタイムを彩ります。

アップルコブラーバーガー

商品名：アップルコブラーバーガー価格：2,600円（税込）主な素材：アメリカンビーフ100％パティ、アップルコンポート、アップルサイダーベーコン、アーモンドジンジャークランブル

アップルコブラーバーガーが、とろけるアップルコンポートと肉厚パティのうまみを重ねた甘じょっぱい味わいを楽しませます。

アップルコブラーバーガーが、ザクザクしたクランブルの食感で印象的な一皿に仕上がります。

コルビージャックチーズバーガー

商品名：コルビージャックチーズバーガー価格：2,600円（税込）主な素材：コルビージャックチーズ、自家製キャンディハニーベーコン、キャラメリゼオニオン

コルビージャックチーズバーガーが、とろけるチーズのコクとベーコンの甘みを重ねた満足感の高い味わいを届けます。

コルビージャックチーズバーガーが、キャラメリゼオニオンの深みで王道バーガーの魅力を引き立てます。

プルドポークバーガー

商品名：プルドポークバーガー価格：2,600円（税込）主な素材：ほぐしたポーク、コールスロー、チェダーチーズ、BBQソース

プルドポークバーガーが、やわらかくほぐした肉のうまみと香ばしさをしっかり味わえる南部BBQスタイルで登場します。

プルドポークバーガーが、シャキシャキしたコールスローと濃厚なソースで食べ応えある一皿を完成させます。

ブラッケンドフィッシュバーガー

商品名：ブラッケンドフィッシュバーガー価格：2,600円（税込）主な素材：銀ダラ、ブラッケンドスパイスディナータイム：サービス料10％別途

ブラッケンドフィッシュバーガーが、脂ののった銀ダラのうまみとスパイスの香りを楽しめる大人向けの味わいを用意します。

ブラッケンドフィッシュバーガーが、白身魚バーガーの印象を変える洗練されたスパイシーさを引き出します。

店舗情報

店舗名：BLT STEAK ROPPONGI所在地：東京都港区六本木一丁目6-1 泉ガーデン5F電話番号：03-3589-4129席数：108席、テラス20席営業時間（月曜から金曜ランチ）：11:30から15:00まで（L.O.14:00）営業時間（月曜から金曜ディナー）：17:30から23:00まで（L.O.22:00）営業時間（土曜、日曜ランチ）：11:30から16:00まで（L.O.14:00）営業時間（土曜、日曜ディナー）：17:00から23:00まで（L.O.22:00）WEBページ：https://bltsteak.co.jp

BLT STEAK ROPPONGIが、開放感のあるダイニングや個室、ラウンジダイニング、テラス席を備えた使いやすい空間で食事時間を充実させます。

BLT STEAK ROPPONGIが、シグネチャーのポップオーバーやステーキでも知られるモダンアメリカンステーキハウスの魅力を届けます。

BLT STEAKが、ニューヨーク発のブランドとして世界各国で高い評価を受けるサービスとホスピタリティを提供します。

バーガーマンス2026が、ゴールデンウィークから5月いっぱいまで六本木で楽しめる特別イベントとして注目を集めます。

4種の限定バーガーが、それぞれ異なるアメリカの食文化を一皿で味わえる楽しさを届けます。

BLT STEAK ROPPONGIが、ランチにもディナーにも立ち寄りやすい会場として使いやすさを備えます。

BLT STEAK ROPPONGI「バーガーマンス2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. バーガーマンス2026はいつ開催されますか？

A. バーガーマンス2026は2026年5月1日から5月31日まで開催されます。

Q. バーガーマンス2026では何種類のバーガーを楽しめますか？

A. バーガーマンス2026ではアップルコブラーバーガー、コルビージャックチーズバーガー、プルドポークバーガー、ブラッケンドフィッシュバーガーの4種類を楽しめます。

Q. BLT STEAK ROPPONGIのバーガーはランチ以外でも注文できますか？

A. バーガーマンス2026のバーガーはディナータイムにバーカウンターでも提供されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘じょっぱさ際立つ限定競演！ BLT STEAK ROPPONGI「バーガーマンス2026」 appeared first on Dtimes.