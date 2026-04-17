慶尚北道慶州市（キョンサンブクト・キョンジュシ）のある古墳で、滑り台のように滑って遊ぶ男の子の映像が公開され、公憤を買っている。行楽シーズンを迎え、韓国各地の観光地に行楽客が詰めかける中、一部の「迷惑観光」による被害も少なからず発生している。JTBCの時事トーク番組『事件班長』は、15日に慶州歴史遺跡地区でこのような出来事が発生したと16日、報じた。それによると、5歳ほどと推定される男の子は、慶州のある古