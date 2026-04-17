【エンテレケイア 昇進段階二VER. 1/7スケールフィギュア】 4月17日10時～6月16日23時59分 予約受付 2027年2月 発送予定 価格：29,810円 フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「エンテレケイア 昇進段階二VER. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は29,810円。4月17日10時から予約受付を開始する。予約期間は6月16日23時