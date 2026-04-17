【エンテレケイア 昇進段階二VER. 1/7スケールフィギュア】 4月17日10時～6月16日23時59分 予約受付 2027年2月 発送予定 価格：29,810円

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「エンテレケイア 昇進段階二VER. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は29,810円。4月17日10時から予約受付を開始する。予約期間は6月16日23時59分まで。商品は2027年2月に発送予定となっている。

本商品は、「アークナイツ」に登場する「エンテレケイア」を1/7スケールで再現したフィギュア。昇進2イラストの印象的なポージングをもとに、巨大な鎌を振るう一瞬の姿で立体化されている。

武器である鎌は細部まで丁寧に造形し、大きくなびくドレスによって、戦闘中ならではの迫力と美しさを感じられる。鋭く重厚感のあるデザインはもちろん、血液や戦闘エフェクトを組み合わせることで、迫力ある世界観を引き立てている。ドレスの細部にはパール塗装やオーロラ塗装を施し、上品で幻想的な質感になっているほか、ガーターリングにはクリア素材を使用し、水晶のような透明感と美しさが表現されている。またオリジナルデザインの台座には、コウモリやローズのモチーフをあしらい、エンテレケイアらしいダークで妖艶な雰囲気を演出する。

本商品を「FURYU HOBBY MALL」で購入した人には限定特典として、HYPERGRYPHデザインの「アクリルキーホルダー」が付いてくる。

【FURYU HOBBY MALL限定特典】

【エンテレケイア 昇進段階二VER. 1/7スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1206

販売形態：受注販売

予約受付期間：4月17日10時～6月16日23時59分

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

発送予定：2027年2月

商品サイズ：全高 約280mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：月柳

撮影：Luka Studio

（敬称略）

特典：アクリルキーホルダー

※本特典はFURYU HOBBY MALLでのご購入者様限定となります。他店舗でのご購入分には付属いたしませんので、あらかじめご了承ください。

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar