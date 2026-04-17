新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第４戦『クロアチア・ラリー』を４月11日（土）・12日（日）にわたり無料生中継。12日（日）の放送では、プライベートでも複数台の車を所有するほどの無類の車好きとして知られるチョコレートプラネット・長田庄平をスタジオゲストに迎え、世界最高峰の公道レースの模様をお届けしたほか、特別企画としてチョコレートプラネット・長田と