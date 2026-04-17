皆さんはママ友とどのような関係を築いていますか？ママ友と関わるなかで、「今の態度ってどういう意味？」と疑問に感じた経験をもつママも少なくないのでは？年齢、子どもの学年、役員経験、きょうだい構成……。表立って語られないけれど、どこかで感じる微妙な空気。今回の投稿は、“見えない序列”に戸惑うママの声でした。『ママ友に上下関係や年齢関係があるの？ないって言われてきたのに……』ママたちは、ママ友との