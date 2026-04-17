今夜からぐっすり ！快眠を得るために知っておくべき「黄金の90分」の質を高める極意とは？ 「夜眠り、朝起きる」というリズムに逆らわない 睡眠の質は最初に訪れるノンレム睡眠、いわゆる「黄金の90分」にかかっています。最初に理想の深いノンレム睡眠に到達できれば、その後の睡眠リズムは正しいものとなり、朝にはすっきり目覚められます。 方法は簡単です。夜、眠気がやってきたタイミングで寝てください。睡眠は恒