藤原一族が天皇の外戚となり、摂関政治を始めるまで勢力を拡大した理由 律令制度は唐の律令と同じではありません。難しすぎて現実には適用されず、現場の判断と裁量に任されました。 すると受領（ずりょう）として地方に下った下級貴族や土着の土豪、有力農民らが私的な利益追求を図るようになります。なかには武装して強大な勢力を築くと律令政府の命令に従わず、反乱に決起したり、地方権力として振舞うようになった者もいま