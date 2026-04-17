Image: studio adamas こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。飲食店などの床にバッグを置かずに済むハンガーは便利ですが、天板が厚くて使えなかったという経験はありませんか？そんな悩みに応えるべく登場したのが「スマフックAir ロングver」。7cmの長めフック設計により最大6cmの天板まで対応。加えて航空宇宙グレードの「A7075超々ジュラルミン」