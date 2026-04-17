コタツを片付け始めると、恒例のあるあるな光景が見られたそうで…？思わずクスッとしてしまう愛猫さんたちとの攻防が、注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「片付けはかどらないw」「可愛い♡この光景、春の風物詩ですねw」「本当に人間の子供みたい」といったコメントが寄せられました。 【動画：『コタツ』を片付けようとしたら、『２匹の猫』が……『可愛すぎる行動