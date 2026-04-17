コタツを片付け始めると、恒例のあるあるな光景が見られたそうで…？ 思わずクスッとしてしまう愛猫さんたちとの攻防が、注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「片付けはかどらないw」「可愛い♡この光景、春の風物詩ですねw」「本当に人間の子供みたい」といったコメントが寄せられました。

【動画：『コタツ』を片付けようとしたら、『２匹の猫』が……『可愛すぎる行動』】

コタツを片付け始めたら…

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、片付けを全力で妨害するコタツ大好き猫「ささみ」くんの姿。暖かくなり、ついにささみくんが恐れていたあの日がやってきたのです。

パパさんからの片付けるよ宣言に、早速コタツ机の上から降りないという抵抗を見せるささみくん。説得されて渋々降りた後も、ママさんが畳み始めたコタツ布団の中に潜り込み、籠城作戦を決行したのだといいます。

兄の全力妨害と弟の参戦

持ち上げられて出てもすぐに戻り、頑なに退かないささみくんは、再び説得を試みるパパさんに鋭い睨みを連発。やっと出てくれても尻尾をブンブンと怒りをあらわにし、コタツへの強い想いがひしひしと…。全力で妨害するのも納得ですね。

そして、なんと今回はささみくんの行動を真似しがちだという弟分の「ホルン」くんも参戦してきたのだそう。とはいっても、お邪魔虫のベテラン(?)ささみくんがシーツや絨毯すべてにがっつりと籠城を仕掛けるのに対し、ちょこんと前足を乗せるだけという可愛らしいものだったといいます。

楽しくなってきた…？

結局は可愛い籠城作戦中にコタツを片付けられてしまったささみくんですが、まだまだお邪魔虫は発動中。天敵の掃除機にパンチをしたり、お掃除ワイパーには強気で攻め続けたりと、やんちゃっぷりを大いに発揮していたそうです。

畳の敷き直し時にもキュートないたずらっ子な一面を覗かせ、最後までママさんたちの笑い声が絶えなかったそう。コタツは片付けられてしまったものの、家族みんなと楽しい1日を過ごしたささみくんなのでした。

投稿には「籠城するささみお茶目で可愛かった♡」「可愛い妨害ですね」「やっぱりお邪魔虫になったwささみちゃんの真似するホルンくんも可愛い♡」「ささみくん、いたずらっ子ですねwww」「にゃん達がいると、掃除も楽しいイベントですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ニャンズとご夫婦の日常の様子が投稿されています。感情表現豊かなささみくんと天然なホルンくんの可愛い姿や面白い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。