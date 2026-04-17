北朝鮮当局が第9回党大会以降、思想統制を一段と強化する中、最近では統一への未練を捨てきれない者や国家政策に不満を抱く者を摘発・一掃せよとの内部指示を下したと伝えられた。とりわけ過去に南北対話や交流事業に深く関与していた幹部までも全面的な再調査対象となり、極度の恐怖が広がっているという。平壌の消息筋は16日、デイリーNKに対し「党中央委員会書記局は今月初め、対敵指導局（第10局）に対し、国家保衛機関と合同