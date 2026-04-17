4月15日午前11時56分、乗客140人を乗せたMU5631便が、黒竜江省哈爾浜（ハルビン）太平国際空港に無事着陸した。これにより、中国東方航空の国産大型旅客機C919型機による哈爾浜-上海線が就航し、国産大型旅客機が東北エリアと長江デルタ地域を結ぶ基幹路線に投入された。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版）