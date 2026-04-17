新年度を迎え、新しい土地での生活を始めた人も多いであろうこの季節。道路を行き交う車の「顔」とも言えるナンバープレートに示された地名に、ふと視線が行くことも。「自分の車に付けてみたい」と夢想するような、響きのよさやステータス性を兼ね備えた地名に選ばれるのは、どのような地域なのでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを