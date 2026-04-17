「ナンバープレートにしたい」と思う神奈川県の地名ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度を迎え、新しい土地での生活を始めた人も多いであろうこの季節。道路を行き交う車の「顔」とも言えるナンバープレートに示された地名に、ふと視線が行くことも。「自分の車に付けてみたい」と夢想するような、響きのよさやステータス性を兼ね備えた地名に選ばれるのは、どのような地域なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う神奈川県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「観光地として有名であり、特徴的なデザインが期待できそうだから。また、街全体の雰囲気も(直接現地を訪れたことはないが)好ましく思え、憧れがあるから」（20代男性／福岡県）
「歴史がある街で有名な地名だし、落ち着いた大人というイメージを持たれそうだから。」（30代女性／石川県）
「非常に知名度が高く、私が旅行に行った時、非常に雰囲気の良い街だなと思ったからです」（10代男性／岡山県）
▼回答者コメント
「横浜が一番知名度が高く、ブランドイメージがあるからです。横須賀市や茅ヶ崎市も悩みましたが、横浜市が一番ナンバープレートのデザインも作りやすそうですし、様々な聖地にもなっており、一番魅力的だと感じました」（30代女性／秋田県）
「横浜というワードが有名ワードだし、恥ずかしくないと思ったから」（30代男性／愛知県）
「神奈川県のなかでは一番人口がおおく賑わいのあるエリアだから」（30代女性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う神奈川県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：鎌倉市／59票2位は、日本を代表する古都・鎌倉市です。歴史を感じる寺社仏閣や江ノ電が走る街並み、そして海。洗練された観光地のイメージと、落ち着いた住宅街としてのブランド力が融合しています。既に「湘南ナンバー」が普及していますが、「鎌倉」という単独の地名を求める声は非常に根強く、憧れの象徴となっています。
▼回答者コメント
「観光地として有名であり、特徴的なデザインが期待できそうだから。また、街全体の雰囲気も(直接現地を訪れたことはないが)好ましく思え、憧れがあるから」（20代男性／福岡県）
「歴史がある街で有名な地名だし、落ち着いた大人というイメージを持たれそうだから。」（30代女性／石川県）
「非常に知名度が高く、私が旅行に行った時、非常に雰囲気の良い街だなと思ったからです」（10代男性／岡山県）
1位：横浜市／121票1位は、神奈川県の中心地・横浜市でした！ 既に全国屈指の人気を誇る「横浜ナンバー」として存在していますが、その人気は衰えることを知りません。みなとみらいの近代的な景観や中華街、山手の異国情緒など、常に「都会的でおしゃれ」なイメージをけん引。圧倒的なステータスを持ち、断トツのトップとなりました。
▼回答者コメント
「横浜が一番知名度が高く、ブランドイメージがあるからです。横須賀市や茅ヶ崎市も悩みましたが、横浜市が一番ナンバープレートのデザインも作りやすそうですし、様々な聖地にもなっており、一番魅力的だと感じました」（30代女性／秋田県）
「横浜というワードが有名ワードだし、恥ずかしくないと思ったから」（30代男性／愛知県）
「神奈川県のなかでは一番人口がおおく賑わいのあるエリアだから」（30代女性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)