ライン（LINE）で 即レスする人は…… 既読スルーの受け取り方は様々 個人が気軽に世界中に発信できる、そして世界中の人とやりとりできるSNS、特にライン（LINE）は便利な反面、相手や場合によっては面倒なことも。ラインでは読んだ（開封した）時点で既読の表示が出ます。そのまま返信をしなければ、人によっては「自分のメッセージを無視している」と受け取ることも。「伝わっていることがわかって安心する」