ある女性が米国人の死刑囚と結婚し、波紋を呼んでいる。この女性は米国の人種差別について研究していたところ、相手の死刑囚と知り合ったという。英国ITV放送は13日（現地時間）、死刑囚と恋に落ちた英国人女性ティアナ・クラスニキ（Tiana Krasniqi）さん（31）のエピソードを伝えた。クラスニキさんは殺人容疑で米国の刑務所に服役中のジェームズ・ブロードナックス（James Broadnax）死刑囚（37）と結婚するため、米国テキサス