ある女性が米国人の死刑囚と結婚し、波紋を呼んでいる。この女性は米国の人種差別について研究していたところ、相手の死刑囚と知り合ったという。

英国ITV放送は13日（現地時間）、死刑囚と恋に落ちた英国人女性ティアナ・クラスニキ（Tiana Krasniqi）さん（31）のエピソードを伝えた。クラスニキさんは殺人容疑で米国の刑務所に服役中のジェームズ・ブロードナックス（James Broadnax）死刑囚（37）と結婚するため、米国テキサス州に住まいを移した状態だ。

ブロードナックス死刑囚は2008年、19歳だった当時に自身の従兄弟と共に成人男性2人を銃器で殺害した容疑で有罪判決を受けた。彼の死刑執行は今月30日に予定されており、テキサス州ハンツビル刑務所で薬物注射刑により生涯を終える予定だ。

しかし、2人は14日、現地で結婚式を挙げた。式は刑務所で行われ、わずか20分という短い時間で進行された。2人の接触は許されず、刑務所の厳重な監視の下、仕切り越しに行われた。

クラスニキさんは今回の結婚で家族の支持を得られなかったと明かした。彼女はITVに対し、「誰からも連絡はないが大丈夫だ」とし、「誰も恨んでいないし、誰かが理解してくれるとも思っていない」と心境を語った。

2人は2024年に初めて出会ったという。クラスニキさんは米国の司法制度に根ざした人種差別について研究していたところ、ブロードナックス死刑囚と連絡が取れるようになり、2人は電子メールなどを通じて交流を深めた。

クラスニキさんはブロードナックス死刑囚について「非常に頭が良く、話し方も上手で、礼儀正しい人」とし、「信じ難いだろうが、彼には道徳的基準がある」と主張した。

彼女はブロードナックス死刑囚が無実だと主張している。その理由について「凶器と被害者の服から出たDNAが彼ではなく、共犯とされた従兄弟のデマリウス・カミングスと一致するためだ」と説明した。デマリウスもまた終身刑で服役中だが、彼は最近、過去の犯罪が自身の単独犯行であると自白したという。

クラスニキさんはブロードナックス死刑囚の自白についても「調査当時、彼は麻薬類の一種であるフェンシクリジンが作用していた」とし、「自分がやっていないことについても、ほぼすべての責任を負った」と主張した。