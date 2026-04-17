追い炊きはとても便利な機能ですので、ついつい使ってしまいます。しかし、あまり頻繁に追い炊き機能を使っていると「もったいないから追い炊き禁止」と言われてしまうかもしれません。 そこで本記事では、「追い炊きに必要なガスの量はどれくらいか？」「追い炊きにかかるガス料金はいくらか？」について解説します。「追い炊きってそんなにかかるの？」と疑問に思われる方は、ぜひ最後までお読みください。なお、本記事で