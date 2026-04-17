近未来の量子テクノロジーは日常を大きく変える？ 量子力学はおおよそ100年前に形づくられた物理学ですが、その後、近年の量子テクノロジーは目を見張る進化を遂げています。 最近における1つの大きな変化は量子物体のわたしたちの世界への進出です。これまで原子や電子といった量子物体は、顕微鏡でも見えない極小の「量子の世界」に長い間閉じ込められていた存在でした。この極小の世界において、量子物体は重ね