メディカルドック監修医が血圧の上昇を抑えるための予防法や血圧の上昇で考えられる病気などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「血圧を下げる食べ物」はご存知ですか？血圧が高くなる原因も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。