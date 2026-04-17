心肺停止状態だった子猫を保護した動画が話題です。動画には「助けて下さって感謝です」「本当に愛情深くて素晴らしい」等のコメントが寄せられ5万7千回以上再生されているようです。 【動画：庭で発見した『心肺停止状態の子猫』を保護→奇跡の復活から４年…『現在の様子』に感動】 心肺停止状態の子猫を保護 YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」に投稿されたのは、ある日投稿主さんが子猫を保護した動画です。家