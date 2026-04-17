心肺停止状態だった子猫を保護した動画が話題です。動画には「助けて下さって感謝です」「本当に愛情深くて素晴らしい」等のコメントが寄せられ5万7千回以上再生されているようです。

【動画：庭で発見した『心肺停止状態の子猫』を保護→奇跡の復活から４年…『現在の様子』に感動】

心肺停止状態の子猫を保護

YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」に投稿されたのは、ある日投稿主さんが子猫を保護した動画です。家の庭で発見した当初、子猫は心肺停止状態だったといいます。

投稿主さんは急いで調べて人工呼吸とマッサージを行ったそう。しばらく続けていると子猫はむせて息を吹き返したといいます。その後も呼吸が止まらないように必死でマッサージを続けたそうです。

徐々に元気を取り戻して

子猫をおこげちゃんと呼ぶことにした投稿主さん。投稿主さんが眠るときはおこげちゃんを手に乗せおこげちゃんが冷えないようにする等、献身的なお世話を続けたそうです。おこげちゃんはミルクをたくさん飲んでくれて、徐々に元気を取り戻していったといいます。

その後元気な鳴き声を出せるようになったおこげちゃんは、ひとりでトイレができるようになり、ミルクも卒業することができたそう。保護した当初の危なげな様子もなくなり、すくすくと成長していったといいます。

沢山の猫達と一緒に

それからしばらくして、家の庭にいたおこげちゃんの弟のはっさくくんも保護することになったそう。母猫が帰ってこない様子だったため、急遽投稿主さん宅で保護することにしたといいます。おこげちゃんと対面すると、会うのは久しぶりでもすぐに仲良くなったそうです。

4年が経った現在は、おこげちゃんとはっさくくんは、さらにたくさんの猫達と一緒に仲良く暮らしているのだとか。大変な過去のある猫ちゃん達も、投稿主さん宅で皆のんびりと幸せに暮らしているそうです。

ご紹介した投稿は5万7千回以上再生され「助けて下さって感謝です」「本当に愛情深くて素晴らしい」「これからも仲良く元気に育ってね」等のコメントが寄せられ、投稿主さんの献身的なお世話とおこげちゃんの成長に感動の声が多く集まっていたようでした。

YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」では、今回ご紹介したおこげちゃんやはっさくくんの動画や保護した猫ちゃん達の動画が投稿されています。優しさ溢れる保護猫活動も応援したくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。