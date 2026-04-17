戦闘車両の更新に代わり、ドローンと防空に重点を置くエストニアのハンノ・ペフクル国防大臣は2026年4月9日の記者会見で、同国のCV90歩兵戦闘車を更新する新型車両調達計画を停止し、ドローンや防空能力の強化に取り組むことを発表しました。戦車を持たないエストニアにとって、CV90は事実上の主力戦闘車両となっています。【写真】エストニアの主力戦闘車両CV90の雄姿エストニアは昨年2025年に、4年間で総額100億ユーロを投じ