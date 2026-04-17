長野日大高校アイドル部の公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。部員の写真を公開したところ「ついにラブライブ！が現実化！」「5人ってガチLiella!じゃん」といった声が寄せられています。【写真】長野日大高校で“アイドル部”が始動「リアルラブライブ？」同アカウントは「皆さん、はじめまして！長野日大高校アイドル部です」とつづり、1枚の写真を投稿。部員5人が写ったショットを公開しています。アイドル