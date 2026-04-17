「ついにラブライブ！が現実化！」長野日大高校で“アイドル部”始動！ 「5人ってガチLiella!じゃん」
長野日大高校アイドル部の公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。部員の写真を公開したところ「ついにラブライブ！が現実化！」「5人ってガチLiella!じゃん」といった声が寄せられています。
【写真】長野日大高校で“アイドル部”が始動
この投稿には「素晴らしい青春」「純粋に応援したくなる」「どんなグループになるのか楽しみ！」や「リアルラブライブ？」「ついにラブライブ！が現実化！」「5人ってガチLiella!じゃん」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】長野日大高校で“アイドル部”が始動
「リアルラブライブ？」同アカウントは「皆さん、はじめまして！ 長野日大高校アイドル部です」とつづり、1枚の写真を投稿。部員5人が写ったショットを公開しています。アイドルっぽい構図やポーズで撮影していますが、表情はまだ初々しい印象です。
今年度より活動開始長野日大高校アイドル部は、今年度より活動を開始。学校公認のアイドルとして、在学中の3年間限定で活動します。部活動としては珍しい“アイドル部”ですが、今後の活動にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)