私はハルミ（20代後半）。完璧主義だとみんなから言われることがありますが、私としてはいたって普通です。「だいたい」とか「アバウト」は嫌い。たとえば、何度も作ったことがある料理でも、ミスがあってはいけないので必ずレシピを見ながら作ります。また、食べたいランチに行くときは必ず予約をして、お店までの電車の時間や最寄り駅からの徒歩の時間も調べます。そうしないと不安だし、とにかく完璧にすることで気持ちが落ち着