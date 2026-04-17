＜完璧主義って迷惑！？＞「キャラ弁NGとは？」幼稚園の説明がアバウトすぎてモヤッ【第1話まんが】

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私はハルミ（20代後半）。完璧主義だとみんなから言われることがありますが、私としてはいたって普通です。「だいたい」とか「アバウト」は嫌い。たとえば、何度も作ったことがある料理でも、ミスがあってはいけないので必ずレシピを見ながら作ります。また、食べたいランチに行くときは必ず予約をして、お店までの電車の時間や最寄り駅からの徒歩の時間も調べます。そうしないと不安だし、とにかく完璧にすることで気持ちが落ち着くんです。



家族で旅行したときの出来事ですが、このときもアバウトなことが嫌いな性格が出てしまって……。



旦那は適当な人で、ちょっとした言い合いになることもあります。自分では当たり前だと思っていても、その性格を家族に理解してもらえないこともあるんだな、といまだに驚くこともあります。

これは幼稚園の入園説明会でのことです。



自分でも「細かいな」と思うのですが、わからないまま進むのが苦手で、どうしても一つひとつ確認したくなってしまいます。私と同じように迷う人もいるはずで、こうしたちょっとしたわかりにくさは、日々の不安につながりやすいのだと感じています。



私はミスしたくありません。

だって、事前に確認しておけばしなくて済むミスですから。

それをしないでミスをしてしまったら、自分を悔やむと思います。子どものことならなおさらです。

子どもが困ると思うと、細かいところまでチェックしてあげようと思います。

今回、入園予定の幼稚園の説明会でも、説明書ではわからないところが多くありました。

書ききれないこともあるでしょうから、わからないところは質問して確認する前提なのだと思います。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・横内みか