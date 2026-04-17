＜完璧主義って迷惑！？＞「キャラ弁NGとは？」幼稚園の説明がアバウトすぎてモヤッ【第1話まんが】
私はハルミ（20代後半）。完璧主義だとみんなから言われることがありますが、私としてはいたって普通です。「だいたい」とか「アバウト」は嫌い。たとえば、何度も作ったことがある料理でも、ミスがあってはいけないので必ずレシピを見ながら作ります。また、食べたいランチに行くときは必ず予約をして、お店までの電車の時間や最寄り駅からの徒歩の時間も調べます。そうしないと不安だし、とにかく完璧にすることで気持ちが落ち着くんです。
家族で旅行したときの出来事ですが、このときもアバウトなことが嫌いな性格が出てしまって……。
旦那は適当な人で、ちょっとした言い合いになることもあります。自分では当たり前だと思っていても、その性格を家族に理解してもらえないこともあるんだな、といまだに驚くこともあります。
これは幼稚園の入園説明会でのことです。
自分でも「細かいな」と思うのですが、わからないまま進むのが苦手で、どうしても一つひとつ確認したくなってしまいます。私と同じように迷う人もいるはずで、こうしたちょっとしたわかりにくさは、日々の不安につながりやすいのだと感じています。
私はミスしたくありません。
だって、事前に確認しておけばしなくて済むミスですから。
それをしないでミスをしてしまったら、自分を悔やむと思います。子どものことならなおさらです。
子どもが困ると思うと、細かいところまでチェックしてあげようと思います。
今回、入園予定の幼稚園の説明会でも、説明書ではわからないところが多くありました。
書ききれないこともあるでしょうから、わからないところは質問して確認する前提なのだと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
家族で旅行したときの出来事ですが、このときもアバウトなことが嫌いな性格が出てしまって……。
旦那は適当な人で、ちょっとした言い合いになることもあります。自分では当たり前だと思っていても、その性格を家族に理解してもらえないこともあるんだな、といまだに驚くこともあります。
これは幼稚園の入園説明会でのことです。
自分でも「細かいな」と思うのですが、わからないまま進むのが苦手で、どうしても一つひとつ確認したくなってしまいます。私と同じように迷う人もいるはずで、こうしたちょっとしたわかりにくさは、日々の不安につながりやすいのだと感じています。
私はミスしたくありません。
だって、事前に確認しておけばしなくて済むミスですから。
それをしないでミスをしてしまったら、自分を悔やむと思います。子どものことならなおさらです。
子どもが困ると思うと、細かいところまでチェックしてあげようと思います。
今回、入園予定の幼稚園の説明会でも、説明書ではわからないところが多くありました。
書ききれないこともあるでしょうから、わからないところは質問して確認する前提なのだと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか