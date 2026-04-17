中国のSNS・小紅書（RED）に11日、「日本人は外に服を干さないの？」との投稿があり、反響を呼んだ。日本で生活する投稿者の女性は、「ほとんどの日本人が洋服を室内に干していて、外に干す人は少数だということに気付いた。私が今住んでいるアパートはベランダがなくて、窓の外に洋服を干すための物干し竿が付いている。だけど、アパートの中で外に干しているのは私だけで、外から見たらものすごく目立つから、不安になってきた」