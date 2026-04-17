女優の川口春奈が、７年ぶりの主演映画「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（１０月２日公開、山戸結希監督）で、体重を１０キロ減量し、がんを患う主人公を演じることが１６日、分かった。俳優・高杉真宙が夫役で共演する。２１歳でステージ４の大腸がんを宣告された女性・遠藤和（のどか）さんが、２４歳でこの世を旅立つまでの実話を映画化。和さんが亡くなる１０日前までつづった手記をもとに、抗がん剤治療