女優の浜辺美波が、ファンケルの「マイルドクレンジング オイル」の新テレビCM『肌のほんとうのこと』篇に起用され、4月20日より全国で順次放映される。 本CMには、同社のカウンセリングサービス「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」のアンバサダーに就任した浜辺さんが登場し、肌が本来持つ美しさの可能性をみずみずしく表現している。 CMでは、浜辺さんがクレンジングによる肌へのダメログインして続きを読むThe pos