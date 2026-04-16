結婚後1年が経過しても妊娠せず、不妊治療を開始したうぇいさん（仮称）ご夫婦。検査でも「原因不明」とされ、人工授精を4回試みるも結果が出ず不安を募らせました。周囲の過剰な気遣いや視線を避けるため、親や職場には秘密で治療を進める中、最大の心の支えとなったのはInstagramで繋がった「妊活仲間」でした。妻を尊重し「一緒に」歩む夫の支えと、SNSでの共感に救われながら体外受精で妊娠を叶えた軌跡を紹介します。 ※本