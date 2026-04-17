昨季までソフトバンクの武田翔太、先発3連敗の不振で2軍落ちプロ野球のソフトバンクから昨秋戦力外通告を受け、韓国プロ野球のSSGランダーズに移籍した武田翔太投手が苦しんでいる。先発として3試合に投げたものの3敗、防御率13.03という成績で15日には2軍落ち。韓国メディアから「最悪の成績」「放出には理由があった」と厳しい声が上がっている。韓国メディア「SPOTV NEWS」は武田が1軍登録を抹消された15日、「防御率13.03