実現は2030年代初頭つくばエクスプレス（TX）を運営する首都圏新都市鉄道は今年度、8両編成化に向けたホーム延伸工事の加速化や車両基地の拡張工事を推進します。【図】これがつくばエクスプレス「8両化」のイメージですTXの2025年度上期の1日平均乗車人員は42万3千人となり、開業以来最高を更新し、慢性的な混雑が課題となっています。現在は全列車が6両編成です。沿線自治体（つくば市、つくばみらい市、守谷市、柏市、流