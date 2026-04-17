「やってしまった――」後悔先に立たず。あとからじわっとくる一言って、ありますよね。【漫画】不意打ちで帰宅した夫に思わず言ってしまった最悪な一言（全編を読む）東京都在住でパート勤務のEさんも、そんな「やらかし』を経験しました。「夫が友人の結婚式のため遠方に泊まりがけで出掛けていて、帰宅は明日。まだ一日あるぞということで、羽根を伸ばして完全に一人モードでした」Eさんは誰にも見られない前提で、Tシャツをス