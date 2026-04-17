鉄則を守ればスコアが良くなるアプローチの鉄則とは 転がせる状況なら積極的に転がしていく作戦でスコアをつくろう アプローチの鉄則は、「転がせる状況なら徹底して転がす」ということに尽きます。グリーン周りからピンに寄せたいときは、ボールのライを最初に確認し、ボールからグリーンエッジまでの距離、ピンまでの距離、ピンの位置とグリーン上の傾斜なども見て、どんな球筋で