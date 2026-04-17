鉄則を守ればスコアが良くなるアプローチの鉄則とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

鉄則を守ればスコアが良くなるアプローチの鉄則とは

転がせる状況なら積極的に転がしていく作戦でスコアをつくろう

アプローチの鉄則は、「転がせる状況なら徹底して転がす」ということに尽きます。グリーン周りからピンに寄せたいときは、ボールのライを最初に確認し、ボールからグリーンエッジまでの距離、ピンまでの距離、ピンの位置とグリーン上の傾斜なども見て、どんな球筋で寄せるかのイメージづくりをします。

その際には、パターで転がせるかどうかを先に考えましょう。ボールがグリーンの外でも、グリーンからそれほど離れていなければパターだって使えます。

パターはボールを上から打ち込む動きがないため、ダウンスイングの入射角がゆるやかでダフリが出にくい上にやさしく打てるという利点があるのです。

パターでは難しいようなら７～８番アイアンで転がすことを考えます。ボールをある程度上げてグリーンに直接落とさなくてはならない状況ではウェッジを使いますが、ピッチングウェッジやロフト角52度のアプローチウェッジを使うにしても、パターを使って転がす感覚でスイングするのが安全です。

サンドウェッジを使ってボールを上げる場合は、ダウンスイングの入射角が他のクラブよりも鋭角になります。それだけ難易度が高くてリスクも大きいのです。

高い球でピンを直接攻めるのが好きというゴルファーも少なくありませんが、転がせる状況で上げようとするのは不利ですし、スコアのロスにもつながります。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信