「縁の下の力持ち」に押され出港海上自衛隊は2026年4月14日、「令和8年度インド太平洋派遣」に参加する護衛艦「いせ」「いかづち」、輸送艦「しもきた」が出港したと発表し、その様子を公式Xで公開しました。【画像】わっせ！わっせ！と聞こえてきそう..これが「空母のような護衛艦」出港の様子です海上自衛隊のインド太平洋方面派遣は、「自由で開かれたインド太平洋」を実現するため、2018年度から毎年行われています。今年