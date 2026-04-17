舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を経営する卯三郎（坂東彌十郎）のもとで仕事に励むりん（見上愛）と、捨松（多部未華子）に直訴して鹿鳴館で給仕として働く覚悟を決めた直美（上坂樹里）。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第3週「春一番のきざし」では、これまで逆風の中を歩いていた2人に、人生の転機となる春風が吹いたような気がした。 参考：『風、薫る』第15話、直美（上坂樹里）の嘘が捨松（多部未華子）に見抜かれる