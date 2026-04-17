過去10年で6回の馬券絡みがある“ラッキー7”はロードフィレールに決まった。田嶋助手は「他馬を見ながら進められる。ゲートも速いし、いい枠を引けました」と歓迎。7カ月ぶりだったトライアルの若葉Sで2着に入り、G1舞台につなげた。木曜朝は角馬場で軽めの調整。「長期休養明け2走目で状態は上がっているし、今回もレースセンスの良さを生かしたい」と期待を膨らませた。