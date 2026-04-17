元ＡＫＢ４８の小嶋陽菜（３７）が?３５億円?をゲットしたと話題だ。アパレルＥＣ企業「ｙｕｔｏｒｉ」は１３日、小嶋が代表取締役ＣＣＯを務めるライフスタイルブランドを展開する株式会社「ｈｅａｒｔｒｅｌａｔｉｏｎ」の全株式を取得し、完全子会社化したと発表（株式譲渡実行日は３０日）。小嶋が保有していた株式は４５・５％で売却額は１８億２０００万円。すでに小嶋は２４年８月にも同社の株式５１％をｙｕｔｏｒ