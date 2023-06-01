京都・南丹市で、11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、安達容疑者が、殺害についても認めていることが分かりました。また、警察によると安達容疑者は遺体を複数回移動させていたとみられるということです。警察は事件の詳しい経緯を調べる方針です。