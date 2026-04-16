シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が15日、新浜レオンさん（29）の1st EP『New Beginning』リリースイベントにゲストとして登場。始めたいことについて語りました。イベント後の囲み取材で、始めたいことについて聞かれたこっちのけんとさんは、「最近ありがたいことにパパになりましたので、まだできないですけど、かたぐるまをいつかちゃんとやりたい。かたぐるまで公園を散歩するっていうのは1個の夢としてあ