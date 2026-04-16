義実家との関係がこじれて、疎遠になってしまうケースがあるかもしれません。もし時間が経って「改心した」と連絡がきたら、関係を修復すべきなのでしょうか。それとも距離を保つべきなのでしょうか。あるママの投稿です。『義父母が旦那と私に対してひどい扱いをしたことで疎遠になっていましたが、義母から旦那に「改心した」と連絡がありました』投稿者さんは、義父母と長く距離を置いていると言います。ところが最近、義母から