全国で今年急増しているのが、はしかの感染です。 新潟県内での3月8日以降、県内での発生ありませんが、全国的には今年、4月5日までに患者が238人と、昨年の同じ時期に比べ3．6倍に急増。 県は発熱や発しんなどはしかを疑う症状が表れた場合は、医療機関に連絡をするよう呼びかけています。