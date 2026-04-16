16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の5万9250円と急落。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては268.34円安。出来高は3504枚となっている。 TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59250